القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية يوم غد الإثنين بمقرها بالقاهرة لقاءً تفاعليًا تحت عنوان "العمل عن بعد .. فرصة أجبرنا عليها".وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني ، أن اللقاء يستعرض العلاقات المتشابكة بين الأطراف الثلاثة: أرباب العمل والعاملين والمجتمع، وكيفية الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة في ظل منظومة العمل عن بُعد.ويرأس الجلسة مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني ويتحدث فيها وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش، كما يتحدث عن بُعد كل من الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات الأستاذ عبدالله بن طوق، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات الدكتور عبد الرحمن العور.// انتهى //07:09ت م0011