لومي 10 رمضان 1441هـ الموافق 03 مايو 2020 واسأعلنت المحكمة الدستورية التوغولية في بيان، أن الرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي، الفائز في انتخابات 22 فبراير الماضي، بعد حصوله على 70.78 ٪ من أصوات الناخبين، سيودي اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم.وأكد البيان أن المراسم التي ستجرى بهذه المناسبة، ستشهد حدا أدنى من الحضور بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".يشار إلى أن غابريال أغبيومي كودجو الذي احتل المركز الثاني برصيد 19.45 ٪ من الأصوات، يطعن في نتائج الانتخابات، وتم وضعه الأسبوع الماضي تحت الرقابة القضائية، بعد اعتقاله من قبل الأمن.//انتهى //09:17ت م0012