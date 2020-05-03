طرابلس 10 رمضان 1441 هـ الموافق03 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،أن أهالي الجنوب هم الضامن الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في كامل البلاد، مضيفا: "إذا كان هناك تقصير تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معاً تداركه"،موضحا إن الجميع يدرك أن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا، مشيراأنه تم وضع ترتيبات مالية إستثنائية لتنمية الجنوب .واشارت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح،إن مبادرته السياسية وما طرحه حفتر، تنتهيان لنتيجة واحدة، وهي إزالة المجلس الرئاسي البائس غير المنتخب مع اختلاف الآلية والطرح،نافيا وجود خلاف بين البرلمان والجيش، مؤكدا أن علاقته بحفتر تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية.وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى مواصلة تصعيد العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الوفاق فى العديد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس وسط سقوط قتلى وحرجى من الطرفين، كما بينت سقوط طائرة تركية مسيرة فوق أحد منازل المواطنيين فى منطقة عرادة بقلب العاصمة طرابلس .وتطرقت الصحف إلى الإتصال الهاتفى بين وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو مع نظيره التونسي نور الدين الري، والذى تم خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا، وأعربا الجانبين عن الحاجة للتوصل إلى مخرج سياسي توافقي للأزمة الليبية في إطار قرارات الشرعية الدولية.وتناولت الصحف تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقوله إن حل الأزمة الليبية يكمن في تشكيل «المجلس الوطني الانتقالي وجيش وطني مؤقت يخرج بحكومة مؤقتة والدخول في الشرعية الانتخابية، معتبرا أن الحل موجود،مضيفا أن حل الأزمة لن يكون بالسلاح، وإنما بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن يكون ليبيا- ليبيا.// انتهى //09:21ت م0013