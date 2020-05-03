جيزان 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي بالتعاون مع إدارة المختبرات بصحة جازان غد الاثنين , حملة التبرع بالدم تحت شعار " قطرة منك ... حياة "، وذلك بمقر بيت الطالب بمدينة جيزان.و تهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام، من الساعة (9) مساء إلى الساعة (2) صباحاً إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.وستمكن الحملة الراغبين بالتبرع بالدم من تسجيل أسمائهم من خلال الرابط https://forms.gle/rbKXc4f2w1c3fPwy9 أو الدخول على برنامج "وتين" عبر رابط المبادرةhttps://forms.gle/n6voSZ2v4Q5poxHZ7، حيث اتخذ تعليم جازان وصحة جازان الإجراءات الاحترازية الصحية كافة لعملية التبرع بالدم وفق أوقات محددة لكل مجموعة مراعاة للتباعد الاجتماعي.// انتهى //09:49ت م0018