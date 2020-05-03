الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسيواصل مشروع سلام للتواصل الحضاري أنشطته المختلفة، حيث تم تنظيم لقاءٍ جديدٍ من برنامج تواصل الافتراضي، من خلال منصة الاتصال المرئي (zoom)، حيث بدأ اللقاء التواصلي الافتراضي الليلة الماضية، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالتواصل الحضاري .وجمع اللقاء ضيوفاً مشاركين من أكثر من "9" جنسيات مختلفة، عربية وأجنبية، من السودان، والأردن، ولبنان، وباكستان، وبريطانيا ، والصين، وكوريا، والهند، والمملكة العربية السعودية .وتركز الحديث والنقاش ما بين ضيوف تواصل على العادات المختلفة في شهر رمضان، التي تتشابه وتختلف لدى البلدان المتعددة ذات الثقافات المختلفة، إضافة إلى مدى التأثّر والتأثير فيما بين عادات الضيوف المدعوين ومجتمع المملكة العربية السعودية الذي يعيشون فيه، كما تناول اللقاء القيم المرتبطة بشهر رمضان لدى الثقافات المختلفة في المجتمعات المشاركة .وتضمّن اللقاء عدداً من المحاور تحت عنوان "عادات رمضان حول العالم"، وناقش القضايا المتعلقة بشهر رمضان، مثل كيف تقضي يومك في رمضان؟ وماذا يعني رمضان بالنسبة إليك؟ إضافة إلى صورة رمضان في أذهان افراد المجتمعات المشاركة في اللقاء سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ومظاهر الاحتفاء بالشعائر الرمضانية حول العالم .يُذكر أنّ ( تواصل ) أحد برامج مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ ويقيم سلسلة من اللقاءات بهدف بناء جسور ثقافية بين مختلف الشعوب لتعزيز قيم التواصل الحضاري والتعايش، وتجسير المعرفة مع الثقافات الأخرى، وتقديم الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة العربية السعودية.// انتهى //10:14ت م0021