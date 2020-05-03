القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي (2020/2021) ستكون خطة استثنائية في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، بهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة ليتمكن من العودة لممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 298 إصابة جديدة ووفاة 9 حالات أمس ليصل إجمالي المصابين 6193 حالة من بينهم 1522 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفيات العزل و415 حالة وفاة.وسلّطت الصحف الضوء على رد منظمة الصحة العالمية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منشأ فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أصله طبيعي وليس من صنع البشر، مع تشديدها على أن الوباء لا يزال يمثل بشكل واضح حالة طوارئ صحية عالمية.ونوّهت إلى تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن حكومة بلاده مصممة على تنفيذ خطة الإصلاح التي وضعتها لمعالجة الوضع الاقتصادي، داعيًا الجميع إلى التضامن والوحدة للخروج من الأزمة الحالية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 4 آخرين خلال هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على محافظة صلاح الدين بالعراق.// انتهى //10:28ت م0022