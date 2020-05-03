بغداد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الملف الأمني في العراق على خلفية الهجمات الإرهابية التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي صلاح الدين وديالى خلال الأيام الماضية, والتي راح ضحيتها عدد من عناصر القوات الأمنية بين قتيل وجريح.وأبرزت الصحف تأكيد رئاسة الجمهورية في بيانها لها على ضرورة ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وتطهير الأراضي العراقية من بقاياه، وكذلك موقف رئاسة مجلس النواب الداعي إلى وقفة جادة لإنهاء الخروقات الأمنية الإرهابية المتكررة.وعرجت على البرنامج الوزاري الذي تقدم به المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب أمس الأول, مشيرة إلى الملفات التي تضمنها وفي مقدمتها ملف التحضير للانتخابات المبكرة ومواجهة أزمة كورونا، والموازنة والامن, منوهة بانعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية المحتملة على تنفيذ فقرات هذا البرنامج.وتوقعت صحف الأحد أن يعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء جلسة خاصة للتصويت على الحكومة الجديدة وعلى برنامجها الوزاري بعد وصول السير الذاتية للمرشحين لشغل المقاعد الوزارية.وتطرقت إلى الرحلات الاستثنائية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين لنقل آلاف العراقيين العالقين في عدد من دول العالم, إضافة إلى الموقف الوبائي والتدابير التي اتخذتها الجهات العراقية المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:40ت م0023