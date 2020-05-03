جاكرتا 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة وأسر الأيتام في جزيرتي جاوى وسومطرة.وتواصل الندوة جهودها الخيرية في تنفيذ برنامج إفطار الصائم في العديد من دول العالم في شهر رمضان المبارك، حيث يعظم الأجر ويتضاعف الثواب. وتحرص الندوة على إطلاع المحسنين من الداعمين على تقارير عن التنفيذ والمستفيدين من هذه البرامج.يذكر أن آلاف المستفيدين يثنون على جهود الندوة والدعم السخي من المملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، ويلهجون بالدعاء للمحسنين بالأجر والثواب وأن يخلف لهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه البرامج الإنسانية التي لامست احتياجاتهم وخففت معاناتهم.// انتهى //10:56ت م0025