مقديشو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,200 سلة غذائية رمضانية تزن 108 أطنان، في مديرية حمرويني وضواحي مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 7,200 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.وأكد مساعد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة، سعي المركز الدائم إلى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في الصومال، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي أثرت في العالم أجمع، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالية على التعاون وتقديمها التسهيلات في إيصال السلال الغذائية إلى المحتاجين.وأوضح مدير عام جمعية المصباح للتنمية إبراهيم عبدالله جيدي بدوره أنه سيتم تخصيص 700 سلة غذائية للمحتاجين من ذوي الإعاقة في مديرية حمرويني و 500 سلة غذائية أخرى للأسر المحتاجة في ضواحي العاصمة مقديشو.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 10,761 سلة غذائية للمحتاجين في الصومال خلال شهر رمضان المبارك يستفيد منها 64,566 شخصاً.//انتهى//12:08ت م0039