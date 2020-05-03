إسلام آباد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، تدشين الحكومة مشروعاً لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق العام الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.وأخبرت عن تسجيل باكستان أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مع تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.وتطرقت إلى التوتر المسيطر على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، بسبب تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية.وعرجت الصحف على استمرار عودة الباكستانيين العالقين في الخارج إلى باكستان عبر رحلات خاصة يجري تسييرها بالتنسيق بين الناقل الوطني وهيئة الطيران المدني.وأشارت إلى مخاوف السلطات الباكستانية من الخطر الذي تشكله حملات الجراد الصحراوي على المحاصيل الزراعية في إقليمي السند والبنجاب.وأخبرت عن عزم حكومة إقليم البنجاب الباكستاني على استئناف النشاط التجاري في الإقليم بعد التاسع من مايو الجاري لضمان استمرارية عجلة الحياة إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني الميداني، والجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية وعقد محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.وتناقلت أيضاً أنباء استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.// انتهى //12:12ت م0040