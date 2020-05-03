مأرب 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع التمور للنازحين من أبناء محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.وسيجري خلال المشروع توزيع 18,750 كرتون تمور على نازحي صنعاء تزن 150 طناً، من إجمالي 3 آلاف طن من التمور ستوزع في 13 محافظة يمنية .وثمن وكيل محافظة صنعاء عائض عصدان الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمنيين في شهر رمضان المبارك، الذي يأتي وآلاف الأسر تعيش النزوح والتشرد جراء الأزمة التي افتعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المناطق والمحافظات دون تمييز.// انتهى //12:17ت م0041