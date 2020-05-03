بورتسودان 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2,250 سلة غذائية رمضانية في مناطق حي ديم النور، وسللاب، وحي الوحدة، ودار السلام، والاوليب، وأربعات، ودار النعيم، وحي القنب، وجبيت المعادن التابعة لمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، استفاد منها 13,500 فرداً .يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان .// انتهى //12:18ت م0043