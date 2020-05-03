سول 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسقررت كوريا الجنوبية تخفيف بعض الإجراءات المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأفاد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سيه كيون اليوم بأن بلاده ستخفف بشكل أكبر قواعد التباعد الاجتماعي ابتداء من السادس من مايو لتسمح بإعادة فتح الشركات بشكل تدريجي في الوقت الذي نجحت فيه السلطات إلى حد كبير في السيطرة على تفشي فيروس كورونا.وقال في اجتماع مع مسؤولين حكوميين بثه التلفزيون إن الحكومة "ستسمح للشركات باستئناف عملها على مراحل... وستسمح أيضًا بالتجمعات والمناسبات على افتراض أنها تتبع إرشادات التطهير".// انتهى //12:19ت م0045