ثقافي / تفسير قوله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " محاضرة عن بُعْدٍ بجمعية الدعوة بتبوك غداً
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
تبوك 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة لتفسير قوله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "، عبر تطبيق زووم.
وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً, ضمن محاضرات الأسبوع الثاني لبرنامج " شهر الخير"، الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك, لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .
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12:36ت م
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