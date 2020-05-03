مانيلا 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسعلقت الفلبين جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد ابتداءً من اليوم إثر ازدحام منشآت الحجر الصحي بعد عودة آلاف العمال الفلبينيين من الخارج.وقالت وزارة النقل الفلبينية في بيان إن الحكومة وفرت مأوى لحوالي 20 ألف من العائدين في أماكن مختلفة بالعاصمة، وسط الإغلاق الكامل، حيث يصل حوالي ألفي شخص يوميًا للبلاد، مضيفة أن وقف وصول الركاب الدوليين بشكل مؤقت سيمكن الحكومة من التغلب على الازدحام والتعامل مع هذا العدد ليصل إلى مستويات يمكن إدارتها بشكل أكبر.وأشارت إلى أنه ستعلق رحلات الركاب حتى التاسع من مايو، في حين أن رحلات البضائع والرحلات التي تحمل إمدادات طبية وغيرها من الضروريات ستستمر.// انتهى //13:20ت م0060