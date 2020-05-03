بيروت 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في بيروت، اليوم، استطلاعًا للرأي بهدف التعرف إلى أولويات وتطلعات سكان المنطقة العربية .وتوجهت "الأسكوا" بنداء إلى سكان المنطقة العربية للمشاركة في الاستطلاع عبر الإنترنت، من أجل صناعة مستقبل أفضل للأجيال العربية الحالية والقادمة، ولمعرفة المزيد حول أولويات وآمال المواطنين العرب.// انتهى //13:24ت م0061