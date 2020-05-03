عام / "الإسكوا" تطلق استطلاعًا للرأي بهدف التعرف إلى أولويات وتطلعات سكان المنطقة العربية
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
بيروت 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في بيروت، اليوم، استطلاعًا للرأي بهدف التعرف إلى أولويات وتطلعات سكان المنطقة العربية .
وتوجهت "الأسكوا" بنداء إلى سكان المنطقة العربية للمشاركة في الاستطلاع عبر الإنترنت، من أجل صناعة مستقبل أفضل للأجيال العربية الحالية والقادمة، ولمعرفة المزيد حول أولويات وآمال المواطنين العرب.
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13:24ت م
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