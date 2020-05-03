تبوك 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستنظم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك غداً، دورة تطويرية وتثقيفية عن بعد بعنوان " الإعلام وأنواعه ونظرة قريبة "، يقدمها المدرب ناعم الشهري، وذلك في تمام الساعة الحادية 11:30 مساءً، عبر البث المباشر في حساب الجمعية على الإنستجرام .وأوضحت الجمعية أن الدورة ستتناول العديد من المحاور منها الإعلام التقليدي والحديث وكيفية التعامل معه من منظور إيجابي والتميز بين الإعلام النافع وغيره، مشيرةً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج " فعاليات رمضان " الذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم حزمة من الدورات التثقيفية والتطويرية عن بعد مجاناً , وفي مختلف المجالات مستهدفة الفئات المجتمعية كافة , وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية و حرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي من خلال محاضرين معتمدين.// انتهى //13:54ت م0067