رفحاء 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة رفحاء مع مطلع شهر رمضان المبارك، جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من إلتزامها بالتنظيمات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.وأفادت البلدية أن فرقها التفتشية نفذت 159 زيارة خلال الثُلث الأول من شهر رمضان المبارك، تم خلالها تحرير 67 مخالفة، وإغلاق محل، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية .وأكدت أن الحملات الميدانية مستمرة بهدف التأكد من صحة وسلامة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين ومن طرق حفظها ونقلها، إلى جانب التأكد من سلامة وصحة العاملين فيها.// انتهى //13:57ت م0069