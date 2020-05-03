بيروت 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه بشكل مكثف في الأجواء اللبنانية خارقا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء منطقة المتن بجبل لبنان.وحلقت مقاتلات حربية إسرائيلية على علو متوسط في اجواء منطقة جزين بالجنوب اللبناني في حين حلقت طائرات مماثلة على علو منخفض، فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بالجنوب ، منفذة غارات وهمية، وملقية بالونات حرارية.// انتهى //14:06ت م0071