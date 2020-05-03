الجزائر 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمراجعة قرار التخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.وأخبرت عن محادثات هاتفية أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي قيس سعيّد أمس تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة انتشار فيروس كورونا.وتناقلت تأكيدات الرئيس تبون أن الجزائر لن تستدين من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية، رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار البترول وتدابير الإغلاق الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك رهنا لاستقلالية المواقف ويفتح الباب للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة الجزائرية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4295 مصابا و459 حالة وفاة.وأبرزت صحف الأحد تعهد المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أن بلادها ستوفر لقاحات فيروس كورونا لجميع دول العالم الذي سيضطر لإنفاق مبالغ طائلة من أجل القضاء على الجائحة.// انتهى //14:08ت م0073