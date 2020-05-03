مكة المكرمة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسيواصل رواد الكشافة بمكة المكرمة بالتعاون مع كشافة تعليم مكة المكرمة لمساندة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة المكرمة بتوزيع الوجبات الساخنة لإفطار صائم للصائمين في أحياء مكة المكرمة .وأوضح مفوض مفوضية رواد الكشافة بمكة المكرمة الرائد الكشفي عبدالله بن أيوب طبل بأهمية العمل التطوعي وتقديم العون للآخرين بسبب الظروف الحالية, لافتا إلى أن رواد الكشافة يقومون بالمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع وتقديم الوجبات الساخنة للصائمين في أحياء مكة المكرمة خلال ايام الشهر الفضيلوبين الرائد الكشفي أن رواد الكشافة انطلقوا عبر واحد وعشرون مركز منتشرا في أحياء العاصمة المقدسة وبالتعاون مع كشافة تعليم مكة المكرمة لمساندة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة المكرمة في جهودها لمساعدة المحتاجين من المواطنين والمقيمين في توزيع السلال الغذائية ضمن الجهود الرامية لتخفيف أثر الجائحة العالمية COVID-19إلى جانب الإشراف ومتابعة الوجبات الساخنة والجافة المقدمة لإفطار الصائمين خلال ايام الشهر المباركوأضاف أن عمل الرواد يبدأ منذ الساعة الثالثة مساءً وحتى الخامسة مساءً لتقديم الوجبات عبر المبرات الخيرية والجمعيات, إلى جانب مهامهم في الإسهام في توزيع وإعداد الوجبات السلال الغذائية وصحة الإجراءات المتبعة في التحضير والتجهيز والتغليف والتوزيع وذلك ضمن مشروع برا بمكة التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة في الفترات المسائية .وأعرب عن شكره للقائمين على لجنة السقاية والرفادة بأمارة منطقة مكة المكرمة على منح رواد كشافة مكة الفرصة للمشاركة في متابعة وتقييم الوجبات الساخنة التي تقدم للصائمين في أحياء مكة المكرمة, مثمنا التعاون القائم بين كشافة إدارة تعليم مكة المكرمة ومفوضية رواد الكشافة بمكة المكرمة// انتهى //15:02ت م0090