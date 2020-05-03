كوالالمبور 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ميرفع إجمالي الإصابات إلى 6298 مصابًا.وأشارت السلطات الصحية الماليزية إلى أن تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب المرض ليصل إجمالي الوفيات إلى 105 حالات.وكانت السلطات الماليزية أعلنت مؤخرًا رفع بعض القيود عن بعض الأعمال التجارية والمنتزهات والشركات الخاصة وذلك ابتداءً من يوم غد.// انتهى //15:10ت م0091