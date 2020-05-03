عام / ماليزيا تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
كوالالمبور 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس
سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ميرفع إجمالي الإصابات إلى 6298 مصابًا.
وأشارت السلطات الصحية الماليزية إلى أن تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب المرض ليصل إجمالي الوفيات إلى 105 حالات.
وكانت السلطات الماليزية أعلنت مؤخرًا رفع بعض القيود عن بعض الأعمال التجارية والمنتزهات والشركات الخاصة وذلك ابتداءً من يوم غد.
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15:10ت م
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