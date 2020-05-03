صامطة 10 رمضان 1441هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة اليوم ، أكثر من 000 10 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها ، وعدد من أسر المقيمين بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن يحي سهلي أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك.وبين أن عدة فرق تطوعية شابة أسهمت في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها بمختلف القرى التابعة لنطاق عمل الجمعية، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم, تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.وثمن السهلي ما تجده الجمعية الخيرية من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتعاون رجال الأعمال وفاعلي الخير مع القائمين على الجمعية لتنفيذ جميع الأعمال الخيرية التي تقوم بها, سائلاً الله تعالى أن يرزق الجميع الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدموا ويقدمون في موازين حسناتهم.// انتهى //15:33ت م0093