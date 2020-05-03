مكة المكرمة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستنفذ الإدارة العامة لشؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وشرطة العاصمة المقدسة, حملات رقابية على السوق العشوائي والباعة الجائلين المخالفين بمنطقة بير الغنم.وتأتي هذه الحملات الرقابية امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة", بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة , حيث جرى مصادرة وإتلاف مايقارب طنين تشمل اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والخضار والفواكه مجهولة المصدر والدواجن التي تظهر عليها علامات المرض, وتم ضبطها مع الباعة الجائلين في المنطقة.وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري, كما جهزت عدداً من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدد الحملات على محال بيع الأسماك واللحوم ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرمة، للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.// انتهى //15:40ت م0094