الطائف 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسنفذت جامعة الطائف مبادرة "خير الطائف"، التي هدفت لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة المتعففة في محافظة الطائف.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن المبادرة شهدت توزيع السلال الغذائية على 60 أسرة محتاجة متعففة، وتحتوي السلال الغذائية على 20 منتجًا غذائيًّا رئيسيًّا.وبينت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف أن المبادرة انطلقت في نهاية شهر شعبان الماضي واستمرت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث قام عشرة متطوعين بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في محافظة الطائف، مع الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية.وأشارت الدكتورة زيني إلى حرص جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار".ولفتت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الانتباه إلى أن من أهداف المبادرة تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.// انتهى //15:40ت م0095