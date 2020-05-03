الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, المنصة الإلكترونية لمبادرة #خيرات_الرياض التي تشرف عليها إمارة المنطقة.وتُمكن المنصة تقديم طلبات الاستفادة والعون سواء المادية أو العينية للأسر المتضررة والعمالة المنقطعة بسبب جائحة كورونا بمنطقة الرياض, من خلال التسجيل بخدمة (يقين).وأكد سمو أمير منطقة الرياض ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم وتحفيز للعمل الخيري والمجتمعي, كما شكر سموه الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة, حاثاً على المساهمة والتبرع.من جهته نوه معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالاهتمام والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه للمبادرات الخيرية بالمنطقة, مؤكداً تعاون الجميع في توسيع الاستفادة منها وضبط آليتها وتسهيل الإجراءات.// انتهى //15:42ت م0096