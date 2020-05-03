سياسي / مقتل 126 مسلحًا وتدمير أوكار وأنفاق في شمال سيناءالقاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 126 مسلحًا عثر بحوزتهم عدد من الأسلحة المختلفة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، وتدمير 228 وكرا تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها.ونفذت القوات المصرية 22 مداهمة و16 عملية نوعية أسفر ت عن مقتل 126 مسلحًا، لافتة النظر إلى تدمير القوات الجوية 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر المسلحة ،و تدمير 116 عربة دفع رباعي.كما نجحت القوات في اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف الجيش والشرطة بمناطق العمليات وتدمير 8 فتحات أنفاق، وضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية، والقبض على 266 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.وأدت العمليات إلى مقتل وإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك.وأكد البيان الذي أصدره المتحدث باسم الجيش المصري استمرار الجهود في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان.// انتهى //15:46ت م0098