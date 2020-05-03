الحدود الشمالية 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، تنظيم البرنامج النسائي "فقه أحكام الصيام" الذي يستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة عدد من الداعيات، حيث بدأ البرنامج يوم أمس بمحاضرة تحت عنوان "حال السلف في رمضان".كما تُنفذ اليوم محاضرة بعنوان "الصيام والقرآن يشفعان"، ويوم غدٍ أخرى بعنوان "فضل العشر الآواخر"، ويختتم البرنامج يوم الثلاثاء بمحاضرة عن "شرح حديث: كل عمل ابن آدم له"، وذلك عبر البث المباشر في منصة تطبيق "زووم" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.ويأتي هذا البرنامج النسائي ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتنوعة في جميع مناطق المملكة خلال هذا الشهر الفضيل، بهدف توعية الوسط النسائي وتبصيرهن في أمور دينهم، وتبيين سيرة السلف الصالح في هذا الشهر، وسبل اغتنام أيامه بالصلاة والدعاء والذكر والصدقة وحب الخير وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.// انتهى //15:46ت م0099