القاهرة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر تطورات الجهود المتصلة بالتصدي لفيروس كورونا وسُبل التعاون من أجل مكافحة انتشاره، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.// انتهى //15:49ت م0100