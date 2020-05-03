ظهران الجنوب 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسقام محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم, يرافقه رئيس المجلس البلدي في المحافظة عوض فرحان ال المؤنس ورئيس البلدية عوض ال سياف, بجولة على أحياء وقرى شرق المحافظة لتفقد احتياجاتها من الخدمات.وأوضح المحافظ القرقاح أن الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير القاضية بضرورة حصر جميع احتياجات قرى وأحياء المحافظة, مضيفاً أن اللجنة سبق وأن اجتمعت وجرى تقسيم الأحياء والقرى إلى خمس شرائح لزيارتها وحصر مطالب السكان والخدمات, كما جرى حصر الخدمات اليوم في أحياء ال جبيرو الرحيب الشرقي والصوغ والبحاحة والخزان والنسيم وال المؤنس وقرى حيدان ودار العرق وهياج والقاعة والعطفة والزاوية والمجزعة والسند والمخلبة.// انتهى //15:49ت م0101