الدرب 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب اليوم ، توزيع " 650 " سلة غذائية على عدد من الأسر المحتاجة.وأوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز الشعبي أن السلال الغذائية وزعت على العديد من الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة في "28" قرية تابعة لمحافظة الدرب والمراكز والتابعة لها ، مفيداً أن السلال الغذائية تتضمن المواد الأساسية الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان المبارك ، مبيناً أن عملية النقل والتوزيع لتلك السلال تمت وفق خطة زمنية أٍسهمت في توزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في منازلهم تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.وثمن الشعبي ، تعاون رجال الأعمال وفاعلي الخير مع القائمين على اللجنة لتنفيذ كافة الأعمال الخيرية التي تقوم بها, سائلاً الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة للجميع.// انتهى //15:51ت م0102