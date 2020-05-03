الدمام 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمدن ومحافظات المنطقة الشرقية ، حيث طهرت 11,109 مواقع، إضافة الى الجولات الرقابية التي تقوم بها من خلال الفرق التفتيشية الميدانية منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وبعد استئناف الأنشطة التجارية المستثناة نشاطاتها ، حيث أسهمت بضبط المخالفات والوقوف على تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر،وأوضحت الأمانة أنها نفذت حتى اليوم التاسع من رمضان "8241" جولة رقابية، و 155 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، إذ جرى تسجيل 983 إشعارا بمخالفات وغرامات، مشيرة إلى أنه تم تطهير وتعقيم 1226 موقعا، حيث أتمّت الأمانة منذ بداية ظهور الجائحة كافة أعمال التعقيم في مدن ومحافظات المنطقة.وقالت الأمانة : إن جولاتها الرقابية ستستمر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات، وكذلك أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والأحياء، حيث كثّفت أعمالها الخدمية الميدانية كالنظافة العامة والتعقيم و التطهير والمكافحة ورش المبيدات وردم التجمعات المائية، والإصحاح البيئي، وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ودعت المواطنين والمقيمين بضرورة تكاتف الجهود والتعاون معها لحماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .// انتهى //16:49ت م0119