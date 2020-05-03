إسلام آباد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 19103 حالات، توفيت منها 440 حالة، وتماثلت للشفاء 4817 حالة، وتخضع 13846 حالة للحجر الصحي الإلزامي، وفقاً لما أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم في إسلام آباد.وأوضح المركز أن من بين إجمالي الإصابات في باكستان توجد 7106 حالات في إقليم البنجاب، و7102 حالة في إقليم السند، و2907 في إقليم خيبر بختونخواه و1172 حالة في إقليم بلوشستان و356 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و67 حالة في إقليم كشمير الحرة و393 حالة في منطقة العاصمة الاتحادية إسلام آباد.// انتهى //16:58ت م0121