الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني غداً, "اثنينية الحوار" عن بُعد، وذلك عبر تطبيق زووم.وتستضيف الاثنينية التي تعقد بعنوان "السعوديون ما قبل كورونا وما بعد كورونا"، كلاً من الكاتبة والمدربة التربوية أميمة عبد العزيز زاهد، ووكيلة معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الفكري الدكتورة براء رجب، وأستاذ تكنولوجيا التعلم المساعد في جامعة دار الحكمة بجدة الدكتورة دلال العباسي، والأستاذ المشارك في الموارد البشرية الدكتور عبد الرحمن الحازمي.ويتناول اللقاء الذي تديره مشرفة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في منطقة مكة المكرمة إيناس فرج, عدة محاور أهمها المواطن والقيادة، وأبرز صور الولاء والطاعة والتفهم بين قيادة حكيمة معطاءة ومواطن واعِ، إضافة إلى سبل احتواء الأزمة مجتمعياً، وإلى أي مدى ستؤثر العزلة الاجتماعية على المواطنين.كما يستعرض اللقاء تأثير الإعلام على المجتمع، وكيف سيستثمر الثقة العالية فيما بعد في التواصل مع الناس، وحصر الإيجابيات والسلبيات على نطاق التغيرات التي حدثت في المملكة، فضلا عن البعد التعليمي والرؤية الجديدة للتعلم عن بُعد في التعليم والجامعات، وتقييم هذه التجربة أثناء أزمة كورونا.وتسعى اثنينية الحوار خلال هذا اللقاء إلى الخروج بإضاءات على الأبعاد الاجتماعية والتعليمية والوطنية، وتلقي الضوء على أهمية التخطيط الإستراتيجي بالنسبة للفرد والمجتمع في الأزمات وما بعدها، واستثمار التجربة الناجحة للتعليم عن بعد، للخروج من نفق التفكير في جائحة كورونا وسلبياته.يذكر أن هذا اللقاء الافتراضي الذي ينظّمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عبر شبكة الإنترنت يأتي ضمن خطط المركز لمتابعة تنفيذ فعالياته وأنشطته عن بعد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وحرصاً من المركز على مساندة المجتمع وجهود الدولة.وتُعد اثنينية فعالية أسبوعيه مستدامه، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح باباً لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون، وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة قيم التلاحم الوطني.// انتهى //17:04ت م0127