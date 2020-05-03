مكة المكرمة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطق مكة المكرمة بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة مكة المكرمة الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "طفل واعٍ في ظل جائحة كورونا" عن بعد وذلك يوم الأربعاء القادم من الساعة ١٠ مساءً حتى الساعة ١١:٣٠ مساءً.وتشمل الجلسة الحوارية 4 جلسات ، حيث تأتي الجلسة الأولى مع المشرفة العامة على إدارة الإرشاد الأكاديمي بجامعة الطائف ، وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة خديجة بنت ضيف الله القرشي، تعقبها جلسة الطبيب النفسي بكلية الطب بجامعة الطائف مع الدكتور سامي بن سعود الحارثي , ثم جلسة مع عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أم القرى الدكتورة أمل بنت محمد بنونه، تتلوها الكاتبة والباحثة في أدب الطفل المستشارة الأسرية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني شوقية بنت محمد الأنصاري.وستدير الجلسات عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني.فيما ترتكز المبادرة على عدة مرتكزات تشمل القيم الإسلامية والوطنية والتربوية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مرتكزات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ ، كما تتبع مجلس الوزراء من تنظيم مجلس شؤون الأسرة ، كذلك لجنة شؤون الأسرة التابعة للجان بمجلس منطقة مكة المكرمة ، وأخيراً دليل المبادرات كيف نكون قدوة.يذكر أن هذه الجلسات تأتي ضمن المبادرة الإرشادية التي أطلقتها الإدارة بالتعاون مع اللجنة لتقدم حزمة من الجلسات الحوارية والمحاضرات العامة الافتراضية بما يخدم أهداف لجنة شؤون الأسرة في ظل جائحة كورونا والتي تهدف إلى توعية أفراد الأسرة بكافة أطيافها في جميع مناحي الحياة بما هو أشد صلة بهذا الظرف الاستثنائي ، والتعريف بحقوق كبار السن وسد احتياجاتهم في ظل هذه الجائحة ، وتقديم وسائل الرعاية النفسية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة في ظل الوضع الراهن ، مع تعزيز قيم التواصل الأسري القائم على المحبة والوئام والاطمئنان ، كذلك عرض الرؤى والمقترحات لمواجهة عالم ما بعد أزمة كورونا.وستكون هناك شهادة حضور من خلال الحضور عبر رابط برنامج زووم التالي :https://us02web.zoom.us/j/85362262344// انتهى //17:06ت م0130