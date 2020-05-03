الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسثمن وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، موقف كوريا الجنوبية الداعم للحكومة اليمنية ومساهماتها الإنسانية والاغاثية لليمن.جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الحضرمي مغ سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول.واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الصحية لكلا البلدين والجهود المبذولة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، خصوصاً مع ظهور حالات مصابة بالفيروس في اليمن، وأهمية دعم القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء.// انتهى //17:17ت م0131