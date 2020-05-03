أديس أبابا 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا إلى 43 ألفًا و 888 حالة إصابة مؤكدة.وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، أن عدد الوفيات قد بلغ 1764 حالة وفاة، و 14872 حالة تعافي.وتتصدر جنوب أفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، وذلك بتسجيلها 6336 إصابة، بينها 2549 حالة تعافي، و 123 حالة وفاة، وتأتي مصر في المركز الثاني، حيث سُجلت بها 6193 حالة إصابة، بينها 1522 حالة تعافي، و 415 حالة وفاة.// انتهى //17:28ت م0133