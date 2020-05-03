القريات 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة الجوف اليوم جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة بمحافظة القريات في تطبيق أمر منع التجول من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحا ، وانتشارهم على طرق وميادين ومداخل ومخارج المحافظة.وأوضح خلو الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة عدا الجهات الحيوية المستثناه من المنع والتي تقوم على خدمة المواطنين والمقيمين ، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 .// انتهى //17:34ت م0136