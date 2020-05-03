بروكسل 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واساقترب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم من تمديد عقد مدربه الأسباني روبرتو مارتينيز حتى مونديال 2022، حيث إن المدرب الكاتالوني (46 عامًا) توصل إلى اتفاق مبدأي مع الاتحاد البلجيكي قبل ثلاثة أسابيع.وكان عقد مارتينيز الحالي ينتهي في 30 يونيو المقبل.وبحسب وسائل إعلامية عدة، فإن مارتينيز الذي تلقى عروضا من أندية أوروبية عدة في الأشهر الأخيرة، سيضاعف أجره السنوي الذي يتقاضاه حاليًا وقدره 1.2 مليون يورو.وكان مارتينيز قاد منتخب بلجيكا إلى نصف نهائي مونديال روسيا عام 2018 قبل أن يحقق الميدالية البرونزية على حساب إنجلترا.وتسلم مارتينيز منصبه في يوليو عام 2016 خلفًا لمارك فيلموتس قادمًا من نادي ايفرتون الانكليزي.// انتهى //17:36ت م0137