نجران 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران سلسلة من المحاضرات الرمضانية يلقيها نخبة من العلماء والمشايخ والدعاة في تمام الساعة العاشرة مساءً كل يوم عبر البث المباشر بواسطة تطبيق زوم، وقناة اليوتيوب والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.ويشتمل البرنامج -الذي سيستمر لمدة عشر أيام- على سلسلة محاضرات علمية تناقش الموضوعات : "آيات الصيام"، و"سيجعل الله بعد عسر يسرا"، و"رمضان شهر القرآن"، و"حال السلف مع القرآن الكريم في رمضان"، و"هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان "، و"أحكام رمضانية "، و"مخالفات تقع من بعض الصائمين"، و"فضل قراءة القرآن وتدبره"، و"معالم التوحيد في رمضان"، و"العشر الأواخر من رمضان".وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج الدعوي سيفتتح الليلة بمحاضرة لمعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ويتواصل البرنامج لعدد من أصحاب الفضيلة المشايخ، في إطار البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها مختلف فروع الوزارة وفق الخطة الاستراتيجية التي تعمل الفروع عليها لتكثيف المناشط عبر الوسائط الإلكترونية.ونوه الشيخ عبدالرحمن العصيمي إلى أن هذه السلسلة من البرامج الدعوية التي ينفذها الفرع تأتي برعاية ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تتويجاً لأعمال وبرامج الوزارة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتعلق بأحكام وآداب شهر رمضان المبارك واغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.// انتهى //17:36ت م0138