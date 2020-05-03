برلين 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعرب وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم عن دعمه لاستئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".// انتهى //17:41ت م0141