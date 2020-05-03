عام / أمانة الشرقية تضيء 269 عمود إنارة جديد بحي الثقبة بمحافظة الخبر
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
الخبر 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس
انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تشغيل 269 عمود وفانوس إضاءة جديد في حي الثقبة، بمحافظة الخبر ، وذلك ضمن أعمال الصيانة التصحيحية ومشروعات التحسينات للارتقاء بأداء شبكة الإنارة ، حيث تم إزالة أعمدة الإنارة القديمة وإحلالها بأخرى حديثة .
وأوضحت الأمانة أن تشغيل هذه الأعمدة يأتي ضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع في حي الثقبة ، وذلك في المنطقة المحصورة ما بين شارعي الرياض ومكة وشارعي 4 - 15، وكذلك المربع الواقع في المنطقة المحصورة ما بين شارعي مكة وتبوك، وشارعي 4 – 10 ، مبينةً أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزامها بصيانة شبكة إنارة الشوارع ، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية ، كما أنها تساهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة .
وأكدت أن إدارة صيانة الإنارة والكهرباء تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في كافة شوارع المنطقة .
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