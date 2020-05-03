الخبر 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسانتهت أمانة المنطقة الشرقية من تشغيل 269 عمود وفانوس إضاءة جديد في حي الثقبة، بمحافظة الخبر ، وذلك ضمن أعمال الصيانة التصحيحية ومشروعات التحسينات للارتقاء بأداء شبكة الإنارة ، حيث تم إزالة أعمدة الإنارة القديمة وإحلالها بأخرى حديثة .وأوضحت الأمانة أن تشغيل هذه الأعمدة يأتي ضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع في حي الثقبة ، وذلك في المنطقة المحصورة ما بين شارعي الرياض ومكة وشارعي 4 - 15، وكذلك المربع الواقع في المنطقة المحصورة ما بين شارعي مكة وتبوك، وشارعي 4 – 10 ، مبينةً أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزامها بصيانة شبكة إنارة الشوارع ، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية ، كما أنها تساهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة .وأكدت أن إدارة صيانة الإنارة والكهرباء تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في كافة شوارع المنطقة .// انتهى //17:42ت م0142