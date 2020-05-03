الجبيل الصناعية 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل، المسابقة الرمضانية لعام 2020م عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقام على مدى 6 أعداد بأيام مختلفة خلال شهر رمضان المبارك وفي كل عدد يتم اختيار 10 فائزين عشوائياً عبر برنامج إلكتروني.وتهدف المسابقة التي تستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية على مستوى المملكة، إلى إثراء الجانب المعرفي لجمهور المملكة بالصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية والصناعات التحويلية وأبرز المنتجات الوطنية المتواجدة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.وتتكون جوائز المسابقة، من أربع فئات تتمثل في قسائم شرائية بمبلغ 60.000 ريال، يحصل فيها المركز الأول على قسيمة بمبلغ 3000 ريال، والمركز الثاني بمبلغ 2000 ريال، والمركز الثالث بمبلغ 1000 ريال، وقسيمة شرائية بمبلغ ٥٠٠ ريال للحاصلين على المركز الرابع حتى المركز العاشر .// انتهى//18:17ت م0145