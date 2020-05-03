الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد.جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع والسبعين اليوم برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .// انتهى //18:22ت م0146