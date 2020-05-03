الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الأولمبي العربي رئيس اتحاد اللجان الاولمبية العربية الوطنية قراراً يقضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية لمدة عام ( طبقا للنظام الاساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية ) على أن تعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021م .ويأتي ذلك استشعاراً من سموه لعدم قدرة الاتحادات العربية عقد اجتماعاتها خلال هذا العام بسبب الظروف الحالية المتمثلة في تأثير جائحة كورونا 19على كافة الأنشطة في مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي وأنشطته .// انتهى //19:26ت م0162