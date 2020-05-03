جدة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسواصلت الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة جدة جهودها لتطبيق أمر منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحاً ، وذلك عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المحافظة وذلك في اطار الاحترازات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" .ورصدت "واس" خلو الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناه من المنع والتي تقوم على خدمة المواطنين والمقيمين.كما جسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من هذه الجائحة ، الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظاً على السلامة والصحة.// انتهى //19:30ت م0164