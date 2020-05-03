الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسيقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة برنامجاً تدريبا يومياً عن بعد للاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة ولاعبي المراكز التدريبية التابعة للاتحاد في مختلف مناطق المملكة، ويأتي ذلك تحت إشراف مدرب المنتخب عمار عوض وطاقم من المدربين الوطنيين للعبة.ويكمن الهدف من البرنامج التدريبي لمواصلة التدريبات الخاصة باللاعبين والمحافظة على لياقاتهم ومستوى أدائهم ، حيث تشمل التدريبات تمارين متنوعة مابين التمارين الهوائية وتمارين الجهد والتمارين الخاصة بتطوير مهارات اللعبة.ويأتي البرنامج التدريبي للاعبي المنتخب السعودي ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتقديم كل ما يخدم ويطور رياضة الريشة الطائرة في المملكة خلال هذه الفترة من متابعة تدريبات اللاعبين واللاعبات والوقوف على سبل تطويرهم مهارياً وفنياً.// انتهى //19:34ت م0165