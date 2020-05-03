ينبع 10رمضان 1441هـ الموافق 03مايو 2020م واسأظهرت الطرقات والميادين العامة بمحافظة ينبع الوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين، إذ كانت خالية من المركبات والمارة أمتثالا لأمر منع التجول في أطار الأجراءات الأحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم.ورصدت واس مع متابعة جولاتها اليومية مواصلة رجال الأمن في القطاعات المختلفة بمحافظة ينبع جهودهم في تنفيذ أمر منع التجول وخاصة قبيل الأفطار منعا للتزاحم والتجمعات أمام المحال والمراكز التجارية والتقيد بوقت السماح للخروج من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا والعودة للمنازل قبل وقت كاف من بدء ساعات منع ا لتجول .وحثت الجهات المعنية بأمر منع التجول أهالى المحافظة على البقاء بالمنازل وعدم الخروج وقاية لهم وامتثالا للاجراءات الأحترازية التي تقوم بها الدولة رعاها الله وأستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد// أنتهى //19:38ت م0169