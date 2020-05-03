جدة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز بعد غدٍ الملتقى العلمي الافتراض تحت عنوان "جائحة فيروس كورونا المستجد .. الوضع الراهن والمستقبلي" عبر النقل الإلكتروني بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وذلك في ظل برنامج التوأمة القائم بين الجامعتين في القيام بالعديد من الإجراءات والجهود للمساهمة في مواجهه جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID-19" .وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن عقد هذا الملتقى يؤكد حرص جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على العمل المشترك في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واستقرارهم صحياً وإجتماعياً واقتصادياً ونشر المعرفة والتفاعل مع كافة قطاعات المجتمع في كلي البلدين وذلك بمشاركة مجموعة من العلماء والمتخصصين من الجامعتين في مجالات مختلفة لإثراء ونقل المعرفة .وأشاد بأهداف الملتقى التي تتلخص في تحليل الوضع الراهن الناتج عن جائحة كورونا محلياً وعالمياً على المستوى الصحي والمجتمعي والاقتصادي ، ومناقشة أبرز التجارب العالمية في مواجهة هذه الجائحة وتحديد أبرز العقبات والتحديات المتوقعة بعد انتهاء هذه الجائحة واقتراح حلول فعالة لها ، ومراجعة دور القطاعات المختلفة في الاستعداد المستقبلي لمثل هذه الأمراض الوبائية .يذكر أن الملتقى سيعقد على جلستين ، حيث ستشهد الجلسة الأولى الافتتاح والمحور الصحي وذلك من الساعة 3:00 إلى 4:30 مساءً أما المحور الاجتماعي والاقتصادي فسيكون في الجلسة الثانية وذلك من الساعة 10:00 إلى 11:30 مساءً ولحضور اللقاء الافتراضي يرجى التسجيل على الرابط التالي https://bit.ly/2SuOSxg// انتهى //19:39ت م0170