المدينة المنورة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلنت أمانة المدينة المنورة عن أبرز الاحترازات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مساكن العمال.واشتملت الاجراءات المتخذة الحصول علي موافقة البلدية المختصة على موقع السكن، و الا يتسبب في ايذاء المساكن المجاورة، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، وأن يكون بعيد عن مدارس البنات وسكن الطالبات، ارتفاع أرضية الموقع وعدم عرضتها للغمر بالمياه، وضع لوحات لمعلومات الشركة التي يتبع لها العاملون، توافر مصادر المياه والكهرباء الصالحة للاستهلاك الادمي.//انتهى//19:41ت م0171